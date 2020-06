Musei statali in Sardegna, Bruno Billeci nominato direttore

Architetto e docente di restauro ad Alghero, dal 2019 è soprintendente per Sassari e Nuoro Bruno Billeci è il nuovo direttore della Direzione regionale Musei Sardegna. Dal 1° giugno ha sostituito la storica delll’arte Giovanna Damiani alla guida dell’Ufficio del Mibact che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna. Siciliano, classe 1967, l’architetto Billeci dal 2019 è soprintendente per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. È anche professore associato in restauro presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Alghero, ha fondato e coordinato il Laboratorio di analisi e conservazione del patrimonio culturale.

Il nuovo direttore regionale ha partecipato ed è stato responsabile di progetti di ricerca nel settore del restauro ed è autore di oltre 80 pubblicazioni. Le sue linee di ricerca comprendono tra le altre la storia dei restauri tra XIX e XX secolo in Sicilia e in Sardegna, la valutazione dell’equilibrio negli edifici storici, ed in particolare in quelli allo stato di rudere, la programmazione e l’efficacia degli interventi di restauro, le potenzialità e gli esiti della diagnostica per la conoscenza e il progetto, l’analisi e l’intervento nei centri storici. Attualmente Billeci è revisore per riviste scientifiche di settore nazionali ed internazionali come ArcHistoR, International Journal of Heritage Architecture, Storia Urbana e membro della SIRA, la Società italiana per il restauro dell’architettura. Lunedì, 8 giugno 2020 L'articolo Musei statali in Sardegna, Bruno Billeci nominato direttore sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano