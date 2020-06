Anche Terralba piange una vittima del terrorismo: ricordo del giudice Coco

“Mutuando l’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il nostro Comune, proposta da Maria Falcone, Presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni e dall’Anci per lo scorso 23 maggio, anniversario della strage di Capaci”, spiega il sindaco di Terralba, Sandro Pili, “alle 13.38, nell’aula consiliare osserveremo un minuto di silenzio e raccoglimento, condividendo in diretta Facebook questo momento”.

La vicenda. L’8 giugno 1976, alle 13,38, a Genova il procuratore generale della Corte d’appello di Genova Francesco Coco, nato a Terralba il 12 dicembre 1908, venne ucciso dalle Brigate Rosse insieme alla sua scorta composta dal brigadiere Giovanni Saponara e dall’appuntato Antioco Deiana. In ricordo del sacrificio del proprio concittadino l’Amministrazione comunale ha programmato alcune iniziative, rimandate in seguito dell’emergenza sanitaria. Oggi, a 44 anni dalla strage, l’Amministrazione comunale intende ricordare ed onorare la memoria del magistrato Coco e della sua scorta, servitori dello Stato ed in prima linea contro il terrorismo nel complesso periodo degli anni Settanta del secolo scorso.

Fonte: Link Oristano





