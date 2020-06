Villaspeciosa, premiati i giovani vincitori del concorso “Giornata Paesaggistica Ambientale”

Premiati i giovani di Villaspeciosa che hanno vinto il concorso Giornata Paesaggistica Ambientale.

Ogni anno la cerimonia veniva svolta nel parco di San Cromazio, un momento di festa e di ritrovo per tutti gli speciosesi. Quest’anno è avvenuta in un altra cornice del paese, il parco di San Platano, in modo più intimo e meno festoso a causa dei rigidi protocolli da rispettare per contrastare la diffusione del coronavirus.

“Sono certo che l’anno prossimo torneremo all’antico – spiega il sindaco Gianluca Melis – e che potremo festeggiare come sempre, negli anni, abbiamo fatto.

È stato in ogni caso un piacere vedere la gioia negli occhi dei bambini e dei ragazzi che hanno ricevuto il giusto premio per il lavoro svolto”.