Numero chiuso nelle spiagge di Santa Caterina, S’Archittu e Torre del pozzo?

Il Comune di Cuglieri chiamato a difficili decisioni per rispettare le norme contro il coronavirus. Si pensa anche a un voucher

Si dovrà ricorrere al numero chiuso per rispettare le norme di sicurezza contro il coronavirus nelle spiagge di Santa Caterina di Pittinuri, S’Archittu e Torre del pozzo E’ un’eventualità che preoccupa il sindaco di Cuglieri Gianni Panichi, in questi giorni impegnato insieme ai tecnici del Comune a trovare soluzioni appropriate rispetto alle prescrizioni impartite.

“C’è da prendere in considerazione l’eventualità estrema che si possa arrivare a un numero chiuso in alcune delle nostre spiagge”, conferma Panichi. “Penso ai tratti di arenile nelle borgate di Santa Caterina di Pittinuri, S’Archittu e Torre del pozzo. Hanno un’estensione che non offre una grande capienza e a S’Archittu abbiamo ancora interdetta la spiaggia vicino l’arco, a causa di una frana e della mancanza delle risorse necessarie a mettere in sicurezza l’area. Risorse che da tempo abbiamo chiesto alla Regione”.