Giornata degli oceani: due tartarughe liberate oggi a Cabras e Villasimius

La volontà è di portare all’attenzione di tutti l’importanza di questa giornata e il ruolo fondamentale che i mari e gli oceani rivestono per la vita sulla terra. L’invito è sempre quello di tenere dei comportamenti rispettosi dell’ambiente, perché le azioni dell’uomo non alterino ulteriormente l’ecosistema.

Per celebrare la giornata mondiale degli oceani, dedicata quest’anno all’innovazione per un oceano sostenibile, l’Area marina protetta del Sinis e l’Area marina protetta di Capo Carbonara a Villasimius le libereranno quasi nello stesso momento.

Un pescatore di Cabras, Alessandro Piscedda, ha rinvenuto Nuvola a febbraio, quando era rimasta impigliata nelle reti e stava per affogare. A trovare Hope è stato invece un pescatore di Villasimius, Cristian Utzeri, che ad aprile la ha avvistata mentre galleggiava in difficoltà davanti al porto turistico Marina di Villasimius. Il CreS le ha curate e le due tartarughe marine sono ormai pronte per tornare nella loro casa.

Fonte: Link Oristano





