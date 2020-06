Cinzia, la sposa sarda mancata per il Covid: “Mi sarei dovuta sposare questo sabato…”

di Cinzia Meloni

Matrimoni in Sardegna NESSUNO ne parla!!

Siamo in tantissime coppie che avevamo programmato le nozze per questa primavera, estate e autunno e oggi brancoliamo nel buio, in attesa di poterci sposare dopo anni di attesa e preparativi .

Sono giorni di angoscia e disperazione per chi come noi spera ancora di potersi sposare nel 2020, senza contare i danni per il settore dei ricevimenti che nell’isola muove ogni anni un grosso un giro di affari.

Dalla regione Sardegna non sono ancora arrivate precise indicazioni per la ripartenza, a differenza di quanto accaduto in altre regioni, come la Campania dove sono stati emanati precisi protocolli per consentire la ripartenza dei festeggiamenti dei matrimoni e consentire così una programmazione che, come sappiamo nel caso delle nozze, viene avviata anche con anni di anticipo.

Visto il buio totale noi promessi sposi continuiamo a palpitare e migliaia di ristoratori, fotografi, videomaker, produttori , venditori di abiti da cerimonia, tipografi, etc a rimanere ancora con mille dubbi a fare i conti con una crisi che rischia di sferrare loro il colpo fatale.

Io sono una sposa 2020, mi sarei dovuta sposare sabato prossimo e per ora ho rinviato a settembre (anche se chissà se si potrà celebrare) e sono veramente adirata perché hanno totalmente snobbato il settore del wedding, sia nella fase emergenziale che in quella della ripartenza da Covid-19.

Non voglio che si pensi che noi spose siamo delle capricciose perché vogliamo sposarci a tutti i costi perché capisco la gravità della situazione e sono tanto impaurita, ma vogliamo solamente capire qualcosa, capire se dobbiamo metterci l’anima in pace per quest’anno o possiamo continuare a sognare…

Signor presidente Solinas le chiedo a nome di tutte di pensare anche ai matrimoni come è stato fatto per i centri estivi, per i turisti, cinema e quant’altro.

NON SI DIMENTICHI DI NOI

L'articolo Cinzia, la sposa sarda mancata per il Covid: “Mi sarei dovuta sposare questo sabato…” proviene da Casteddu On line.