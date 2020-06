Un gregge in spiaggia, ma nessuno interviene. Quanto accaduto ieri sul litorale di Cabras. La denuncia viene da una bagnante, Daniela Loddo, che l’ha pubblicata sul proprio profilo social.

“Ieri sono andata con il cane a Mari ermi in fondo, dove si trova la spiaggia per i cani. Credo si chiami Porto Suedda.

Verso le 10 vedo arrivare un uomo con un fuoristrada grigio, si guarda intorno parcheggia, dopo 5 min questo è il risultato pecore in spiaggia con il cane da pastore”.

“In teoria spiaggia per bagnanti, non solo area cani. Sono dovuta andare via per non litigare e sopratutto perché i cani non si scannassero tra loro. Pubblico questo post perché ho chiamato ripetutamente i vigili ma nessuno ha risposto. Ho chiamato i carabinieri che molto gentilmente mi hanno detto che spettava ai vigili operare, ma non si sa come data la loro irreperibilità certo che se uno dovesse avere difficoltà più gravi …”

