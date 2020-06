“Siamo vicini a quanti non riusciranno a riaprire il loro esercizio commerciale, come pure a coloro che si vedono costretti a rinviare l’apertura e ad operare, purtroppo, dei tagli di personale e di servizi – aggiunge l’Ufficio regionale -. La nostra solidarietà va, inoltre, a quanti aprono o ricominciano la propria attività con notevoli sacrifici, vivendo la stagione estiva con il peso dell’incertezza”.

“Desideriamo anzitutto condividere la sofferenza dei centomila lavoratori sardi impiegati nei vari ambiti dei servizi legati al turismo e che vedono in forse il buon esito della stagione a causa della pandemia del Covid-19”. Lo scrive l’Ufficio regionale per la pastorale del turismo della Conferenza episcopale sarda, in una nota firmata da monsignor Ignazio Sanna, vescovo delegato regionale per il turismo, e da don Ignazio Serra, incaricato regionale per la pastorale del turismo, tempo libero e sport.

Turismo. Chiesa sarda: “Solidarietà agli operatori in crisi, gli isolani riscoprano le bellezze della loro terra” Documento dell’Ufficio regionale per la pastorale del turismo della Conferenza episcopale sarda

