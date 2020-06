San Vero Milis: più parcheggi a pagamento e servizi nella marina

Sulle spiagge anche attività di controllo e informazione sulle norme di sicurezza



Nella marina di San Vero Milis anche quest’anno, in vista della stagione estiva, si prepara il servizio di parcheggio a pagamento. Come l’estate scorsa, il Comune ha predisposto 135 stalli, oltre agli otto previsti per i disabili, a Putzu Idu (via Zinnigas) e nel lungomare di S’Anea Scoada. Inoltre l’amministrazione si sta occupando dell’affidamento in concessione del servizio di gestione dei servizi igienici, servizio docce e camper service a pagamento, sempre sul lungomare di Putzu Idu. Tutto previsto da una delibera comunale del 28 maggio.

Sempre nella marina di San Vero Milis sono previste delle nuove aree parcheggio. Una scelta che consentirà di far rispettare a tutti le misure di sicurezza ed evitare che si creino assembramenti in una sola spiaggia. L’amministrazione comunale sta cercando nuove aeree dove sia possibile parcheggiare.

“Abbiamo individuato dei terreni privati a Sa Rocca Tunda e Su Pallosu”, spiega il primo cittadino Luigi Tedeschi, “da affittare e dare in gestione a qualche società o direttamente agli ausiliari del traffico. Stiamo cercando di capire come agire da un punto di vista amministrativo. Sicuramente chiederemo un piccolo contributo per questi nuovi parcheggi”.

L’obiettivo è quello di ripartire insieme e rilanciare il turismo nel territorio comunale, ma sempre nel rispetto delle norme. “Tutti in qualche modo dobbiamo aiutarci. Da solo il Comune non ce la fa, non abbiamo le forze per autofinanziarci e offrire allo stesso tempo un servizio turistico a chi viene nelle nostre spiagge”, aggiunge sempre il sindaco Tedeschi.