Barriere di plexiglass a scuola, lo psicologo: “Pensare ai bambini in gabbia mi fa rabbrividire”

“Pensare ai bambini dentro alle gabbie di plexiglas mi fa rabbrividire, è come vederli al guinzaglio o con la museruola”. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, boccia senza mezzi termini la proposta della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per garantire un rientro sicuro a scuola a settembre, perché “il contesto scolastico funziona bene quanto più è naturale”.

“Quello che ha detto la ministra Azzolina – sottolinea Pellai – è correlato al fatto che hanno seguito questa strada a Wuhan nel post lockdown, ma l’idea è la meno sostenibile, la meno attuabile, la meno a misura di bambino tra quelle che si possono avere. Era stata proposta anche per i luoghi della ristorazione e per andare in spiaggia questa estate, ma è stata subito accantonata”.





