Il BìFoto si farà, a Mogoro in autunno la verità negli scatti

Gli organizzatori del decimo festival di fotografia sono al lavoro dopo il rinvio forzato



“Stiamo lavorando per dare continuità al nostro festival! A breve i dettagli”. L’entusiasmo sui social degli organizzatori del BìFoto rincuora gli appassionati che, anche quest’anno, avevano pensato di far tappa a Mogoro per la decima edizione della rassegna internazionale di fotografia in Sardegna.

Il festival – in programma come di consueto in primavera – era saltato a causa dell’emergenza coronavirus, ma gli organizzatori stanno pensando a come dare continuità a questo esperimento culturale che in tutti questi anni ha coinvolto non solo Mogoro ma anche diversi paesi della Marmilla. La data è ancora da individuare, ma la mostra finale sarà sicuramente in autunno.

I curatori del festival, Stefano Pia e Vittorio Cannas, per questa decima edizione avevano scelto un tema che, come da tradizione, prende spunto dal titolo di una nota canzone italiana: stavolta è “La verità”, di Brunori Sas.

Verità nelle immagini: per fotografe e fotografi, un tema importante da sviluppare nella loro indagine, dando una personale interpretazione a un concetto che, da sempre, ha impegnato i grandi pensatori e in generale l’uomo.

Venerdì, 5 giugno 2020

