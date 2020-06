Tassa sul suolo pubblico sospesa e maggiori spazi per le attività di Arcidano

Saranno esonerate dal pagamento del suolo pubblico le attività di Arcidano, in sofferenza a causa dell’emergenza coronavirus. La Giunta comunale guidata dal sindaco Emanuele Cera, recependo le indicazioni del Governo centrale, ha approvato una deliberazione che prevede la concessione alle attività commerciali di aree pubbliche per lo svolgimento delle proprie attività, con esenzione totale della relativa tassa dal 1° maggio al 31 ottobre.

“Di concerto con l’ufficio tecnico comunale e il comando dei vigili urbani”, prosegue il sindaco, “si sta anche valutando la possibilità di rendere il centro storico un’isola pedonale, mettendo a completa disposizione strade e piazze. In alcuni casi, nello specifico viale Repubblica, sul prospetto dei bar esistenti prevediamo anche l’allargamento dei marciapiedi e degli spazi da destinare alle attività, al fine di poter consentire loro maggiori superfici, in ottemperanza alle direttive nazionali e regionali sul distanziamento nei luoghi pubblici”.

“È un ulteriore segnale di vicinanza che l’Amministrazione comunale ha voluto dare alle imprese locali”, conclude il sindaco Cera, “un atto concreto che permette loro di risparmiare sui pagamenti e beneficiare di spazi maggiori per poter svolgere la propria attività in maniera compiuta e a norma. Siamo consapevoli delle difficoltà che ha creato la pandemia e di quelle che si dovranno affrontare con la ripresa, ma contiamo, grazie all’unione ed alla forza di volontà che contraddistingue gli Arcidanesi, di superare anche questa dura prova. l’Amministrazione Comunale c’è e ci sarà, al fianco di tutta la popolazione e delle imprese in difficoltà. Studiamo ogni giorno metodi di mitigazione e superamento delle problematiche che questo virus ha portato in dote, non ci arrendiamo e, anzi, rilanciamo, convinti che assieme si possa superare questo momento buio”.

