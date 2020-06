Voglia di tornare e viaggi difficili: le storie degli studenti fuori sede

Testimonianze di chi è già a casa nell’Oristanese e chi ancora non sa come fare

Tornare o non tornare a casa, dopo la sessione d’esami? E se tornare, quando e come? In nave o in aereo? Ci sarà posto? E i test, per essere più tranquilli? Molti studenti universitari sardi fuori sede hanno vissuto e vivono mesi difficili, dominati dall’incertezza. Per loro, ai timori dell’emergenza sanitaria e alle difficoltà del lockdown si è aggiunta ora la fase più difficile: il rientro.

Stefania Giarrusso, di Oristano, studia a Ferrara (è iscritta al corso di laurea magistrale in Preistoria e Archeologia) e nei prossimi giorni prenoterà un biglietto per la nave. Una scelta dovuta principalmente a due motivi, spiega: “In parte perché mi sembra, ora come ora, la maniera più sicura di viaggiare. E poi perché prenotando la nave sono più tranquilla che non cancellino la mia tratta, dato che molti voli con Ryanair in questo periodo sono saltati”.

“L’alternativa sarebbe scegliere come compagnia aerea l’Alitalia”, spiega sempre Stefania, “ma con la continuità territoriale potrei partire solo da Milano, dove non vorrei metter piede, sinceramente, data la situazione, o da Roma, che risulta troppo lontana. La soluzione migliore dunque resta per me andare a Livorno e viaggiare sulla nave per Olbia”. Tante le incertezze anche per quanto riguarda la modulistica da compilare e inviare alla Regione: Stefania non sa bene come procedere, si sta informando.

Valentina Tuveri, di Terralba, invece studia a Milano (iscritta al Bachelor in Business for Arts, Culture and Communication) e probabilmente rientrerà in Sardegna a fine giugno. “Per tornare non dovrei avere grossi problemi, dovendo partire da Milano”, spiega. “Con la continuità territoriale dovrei riuscire a prenotare su uno dei pochi voli disponibili, senza spendere cifre esorbitanti. Ci sono al momento solo due voli diretti ogni giorno, la sera, che partono da Malpensa, ma sicuramente ne aggiungeranno degli altri, come sta facendo Ryanair”.