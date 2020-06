A Cagliari al via un corso per babysitter e assistenti all’infanzia

Scuole e asili restano chiusi, ma i genitori tornano a lavoro. Per molte famiglie la gestione dei figli è già una questione di primaria importanza e difficile risoluzione. Con il duplice obiettivo di offrire un’opportunità alle persone in cerca di occupazione e, allo stesso tempo, rispondere ai bisogni dei genitori alla ricerca di professionalità, le Acli provinciali di Cagliari organizzano un corso di formazione per babysitter e assistenti all’infanzia.

Con il contributo di professionisti (psicologhe, infermiere, nutrizioniste ed educatori), durante il percorso verranno affrontati diversi aspetti legati al baby-sitting, dalle basi normative e deontologiche della professione, alla gestione delle emergenze pediatriche, passando per i fondamenti della psicologia dell’età evolutiva e della puericultura.

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione e i corsisti saranno inseriti in un registro, tenuto dalle Acli, al quale potranno attingere le famiglie che hanno necessità di tali figure professionali.

Per garantire una maggiore sicurezza ai partecipanti, il corso si svolgerà online attraverso la piattaforma Google Meet, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 26 ore (avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti). Per partecipare occorre un PC con webcam e microfono oppure, in mancanza, un tablet o uno smartphone.

Per maggiori informazioni sul calendario delle lezioni, il programma e le modalità di iscrizione è possibile contattare la segreteria Acli via e-mail

