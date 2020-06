A Ollastra la fibra c’è, ma non per tutti

La segnalazione di un residente del comune

Da Ollastra riceviamo questa lettera che pubblichiamo

“Buongiorno,

volevo segnalarvi un disservizio per il quale sto combattendo con la TIM da circa un mese senza soluzione, problema che coinvolge anche tutti i miei compaesani connessi all’armadio della mia zona (30-40% della popolazione).

Nel mio paese, Ollastra, la fibra è presente, connessa e funzionante. Ci sono tre armadi tutti connessi alla fibra, però mentre due sono già attivi e hanno già venduto la fibra a più utenti (so di un utente connesso il 5 maggio), il terzo armadio vicino a casa mia non risulta ai sistemi ancora attivo, e quindi chiamando TIM per l’attivazione mi viene sempre risposto che è pianificato per maggio 2020, ma ancora non risulta vendibile dai commerciali.

Io oltre un mese fa ho “interrogato” un tecnico che lavorava sull’armadio vicino casa mia e la sua risposta è stata che aveva appena risolto un problema hardware sull’armadio e che quindi ora la fibra era attiva e che sarei stato contattato nel giro di pochi giorni per il passaggio alla fibra.

Ho chiamato svariate volte il 187 nell’ultimo mese, ma sia i commerciali, sia i tecnici della segnalazione guasti mi dicono che se il sistema non vede che l’armadio è attivo, loro non possono vendermi la connessione.

La connessione veloce mi serve sia per lavoro, sia a mio figlio per le lezioni online e spesso e volentieri l’ADSL è insufficiente come prestazioni, soprattutto in questo periodo di crisi in cui c’è stato un aumento di connessioni da parte delle persone chiuse in casa per la pandemia di coronavirus”.

Luca Urrai

Sabato, 6 giugno 2020

