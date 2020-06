“Con grande dispiacere vi comunico che La Parranda chiude”. Con queste parole il titolare Mauro annuncia la chiusura dello storico ristorante messicano La Parranda, in via Salaris a Cagliari. Generazioni di tacos e quesadillas in fumo a causa del Coronavirus. In un locale famoso anche per le scenette messicane a mezzanotte, tra sombrero e pistole rigorosamente finte, siparietti che ne facevano un cult.

“Un ringraziamento a tutti i clienti che in questi anni ci hanno seguito e sostenuti, e allo staff che ha sempre dato il massimo per garantire la migliore qualità e per avervi fatto assaporare la Cucina Tradizionale Messicana”, il saluto a tutti i clienti. E si allunga così la scia degli storici ristoranti che chiudono a Cagliari, una crisi senza precedenti nel dopo virus nel settore della ristorazione.

L'articolo Cagliari, chiude anche la Parranda: addio allo storico ristorante messicano di via Salaris proviene da Casteddu On line.