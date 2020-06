Coronavirus: da team italiano arriva mascherina high-tech

Da Blue Matrix materiali innovativi per nuovo sistema filtraggio

Si tratta della AG47-Mask©, una maschera di protezione con un sistema di filtraggio composito che impiega anche l'argento capace, grazie alle sue proprietà, di garantire un'efficace protezione antibatterica e antivirale, abbinato ad un sistema di disinfezione termo-elettrico attivo. "Questa soluzione permette di intercettare con grande sensibilità e in modo completamente automatico sintomi riconducibili al Covid-19, permettendo una verifica medica tempestiva" spiega il Prof. Alberto Concu, responsabile scientifico del progetto. AG47-Mask© può essere riutilizzata un numero indefinito di volte grazie a un processo di sterilizzazione elettrotermico, collegandola ad un alimentatore elettrico per circa 30 minuti.

