Sardegna, zero persone da oggi in terapia intensiva ma ci sono due nuovi positivi nel Sud dell’Isola. Scendono a 67 in totale le persone positive al Corona Virus in Sardegna . Sono solo 11 le persone rimaste in ospedale con sintomi. Oggi con oltre 1200 tamponi fatti sono stati riscontrati 2 positivi in isolamento domiciliare. I guariti sono 1161. I due positivi sono nel Sud Sardegna.

