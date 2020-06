Seminari online per aiutare le imprese nei protocolli anti-covid

Iniziativa di CNA regionale. Ecco come si può partecipare

Al via una serie di seminari in modalità videoconferenza per agevolare le imprese sarde nell’adottare e applicare tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. Primo appuntamento, sulla piattaforma digitale Zoom, è in programma per martedì 9 giugno dalle 17 alle 19, con “Edilizia – cantieri pubblici e privati”.

Il ciclo di incontri, che avverranno sulla piattaforma Zoom, è a cura della CNA regionale (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Regionale della Sardegna) in collaborazione con lo S.P.R.E.S.A.L. – A.S.S.L. Cagliari – ATS Sardegna.

Tutti gli incontri, coordinati dal segretario regionale della CNA, Francesco Porcu, saranno tenuti da medici del Lavoro e tecnici della Prevenzione (Servizio SPRESAL A.S.S.L. Cagliari – ATS Sardegna). Ci si potrà iscrivere ai seminari inviando un apposito modulo all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Questo il calendario dei successivi incontri: domenica 14 giugno, dalle 18 alle 20, con “Settore Benessere e Sanità”; giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19 con “Carrozzieri – meccanici – elettrauto – centri di revisione – falegnami; lunedì, 15 giugno, dalle 17 alle 19 con “Impiantisti – termoidraulici – elettricisti – frigoristi; mercoledì 17 giugno, dalle 17 alle 19 con “Trasporto merci e NCC”; ed infine giovedì 18, sempre dalle 17 alle 19, con “Panificatori -pasticcerie – dolciari”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di CNA Sardegna e/ in tutte le sedi CNA presenti nel territorio.

Venerdì, 5 giugno 2020

