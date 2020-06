Cgil, Cisl e Uil scrivono a Solinas: “Confronto più ampio sulla Sanità”

Le segreterie confederali accusano la Giunta regionale di discutere solo con i sindacati di settore

Perché la Giunta regionale è restia a confrontarsi con i sindacati confederali sulle ipotesi di riforma della sanità in Sardegna? Vorrebbero capirlo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – Michele Carrus, Gavino Carta, Francesca Ticca – che oggi in una lettera ricordano al presidente della Regione Christian Solinas gli impegni presi e chiedono di “attivare presso la Presidenza della Giunta un primo momento di confronto sulla riforma del sistema sanitario in Sardegna”.

Nella lettera si fa notare che – nonostante le promesse fatte durante la preparazione – “il testo della riforma è stato esitato dalla Giunta senza alcuna discussione preliminare e poi trasmesso alla competente Commissione consiliare, la quale, peraltro, non ci risulta abbia ancora svolto audizioni né convocato le scriventi segreterie confederali. Registriamo nel contempo anche l’apertura di un confronto sulla riforma da parte dell’Assessore della Sanità con i soli sindacati del comparto, senza che egli abbia mai, finora, avuto il benché minimo impulso a incontrare e interloquire con il sindacato generale. Ciò sembra sottendere una visione dei problemi che si colloca agli antipodi di quanto da Lei dichiarato” fanno notare a Solinas Cgil, Cisl e Uil, “quando l’anno scorso condividemmo un metodo di confronto e un orizzonte di contenuti tematici, tra cui questa e altre riforme, circa la validità della partecipazione dei corpi sociali alla vita democratica delle stesse istituzioni”.

“In questo caso, sembrerebbe che il tema della garanzia del diritto alla salute dei cittadini attraverso i servizi e gli acquisti pubblici, la loro programmazione, la loro distribuzione nel territorio, la loro qualità e caratteristiche, il loro finanziamento, le modalità e l’equilibrio complessivo di gestione, le compatibilità del bilancio dell’intera comunità regionale e l’alimentazione del fabbisogno che essa esprime su un aspetto così rilevante della sua esistenza, variamente intrecciato con altri ambiti della vita associata, attività produttive, servizi, attività istituzionali; un settore nel quale operano direttamente e indirettamente molte decine di migliaia di persone, in diversi comparti contrattuali, ma al quale sono interessati tutti i cittadini, in quanto fruitori o finanziatori dei servizi, e tra questi sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, nel loro insieme, coloro i quali concorrono in misura enormemente maggioritaria, attraverso tasse e imposte, a fornire le risorse necessarie alle prestazioni sociali; ecco, è quasi come se tutte queste questioni siano affrontabili e risolvibili sul piano della condivisione delle scelte fondamentali attraverso una discussione con i soli rappresentanti sindacali del settore”.

Prosegue la lettera delle segreterie confederali: “Così non si sconvolge soltanto una consuetudine consolidata nelle normali relazioni con il sindacato confederale e con le forze sociali in Sardegna e nel nostro Paese, ma si tradisce una concezione auto-referenziale che non appartiene in alcun modo alla nostra realtà e alla nostra cultura associativa e che, pertanto, non potrebbe neppure produrre il risultato di una condivisione di scelte che travalicano di gran lunga, per contenuto, il solo ambito settoriale”.

“Spiace dover rilevare queste cose evidenti, Presidente, ma poiché non è la prima volta che il confronto su temi di interesse generale sia svolto da esponenti della Sua Giunta soltanto attraverso queste modalità, non ci resterebbe che concluderne che questo esprima il vero orientamento politico della Sua maggioranza, malgrado le Sue differenti dichiarazioni”.

“Forse risiede qui anche la ragione per cui non abbiamo ancora avuto riscontro alle diverse richieste che Le abbiamo inoltrato e la fatica che sembra accompagnare la costituzione di tavoli di confronto, da ultimo anche su materie sulle quali da poco sono state trovate opportune intese, che però restano in gran parte inapplicate e che necessitano di un Suo intervento risolutivo”, scrivono Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca.

“Inoltre, siamo certi che non Le sfugga come l’emergenza sanitaria del Covid-19 contribuisca sensibilmente a rideterminare priorità e obiettivi di riforma della sanità, a partire dalle linee guida nazionali sul necessario rafforzamento delle terapie intensive e semi-intensive, sul reclutamento del personale sanitario, sulla medicina territoriale e la prevenzione, sulle residenze sanitarie, ed altro”. Una situazione che – a giudizio delle segreterie confederali – “presumibilmente comporta la revisione di proposte maturate in altri contesti, oltre che l’individuazione di interventi prioritari per il 2020 su cui convogliare le risorse stanziate dal Governo, a iniziare dai 42 milioni di euro del decreto ‘Rilancio’, da rendere strutturali ma che già dall’autunno prossimo dovranno essere operativi”.

Venerdì, 5 giugno 2020

L'articolo Cgil, Cisl e Uil scrivono a Solinas: “Confronto più ampio sulla Sanità” sembra essere il primo su LinkOristano.it.