Abiti a Bonarcado? Puoi raccogliere gratis cinque chili di ciliegie

Aperto nel fine settimana il ciliegeto comunale, il sindaco ricorda le norme di sicurezza



L’amministrazione di Bonarcado aprirà nel fine settimana il ciliegeto comunale e inviterà tutti gli abitanti a raccogliere i frutti, ormai maturi. Per ogni famiglia residente in paese i primi cinque chili di ciliegie saranno in omaggio, per ogni chilo in più si dovrà versare un euro come contributo alle spese di gestione del ciliegeto.

Domani e domenica 7 giugno sarà possibile raccogliere le ciliegie dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Ovviamente anche in questo caso sarà necessario rispettare le norme di sicurezza contro il covid-19. Innanzi tutto bisognerà prenotare: oggi nei locali dell’ex deposito in corso Italia, dalle 17 alle 19. Per evitare assembramenti e rendere più facile il rispetto delle distanze fra le persone, si potrà entrare nel ciliegeto in gruppi di 40 persone per volta e trattenersi al massimo per un’ora.

Il sindaco di Bonarcado, Francesco Pinna, ha ricordato alcune importanti regole. La raccolta delle ciliegie è consentita ai soli residenti, secondo il regolamento sulle terre civiche. Si raccomanda inoltre di di utilizzare una scala e non arrampicarsi sulle piante, per evitare pericoli all’incolumità fisica delle persone.

La compagnia barracellare sarà incaricata di vigilare nel ciliegeto, disciplinare l’accesso e riscuotere i corrispettivi. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a terzi. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del comune di Bonarcado.

Venerdì, 5 giugno 2020

