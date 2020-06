Nell’Arcidiocesi di Oristano un Ufficio per l’evangelizzazione digitale

Tra gli obiettivi la creazione di una comunità attiva. Don Giuseppe Pani ne sarà il responsabile

L’arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni, ha istituito con un proprio decreto l’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria, la cultura e l’evangelizzazione digitale. Don Giuseppe Pani, docente stabile di Teologia morale all’ISSR di Sassari – Tempio euromediterraneo, è stato nominato responsabile della nuova struttura. L’Ufficio avrà sede nella Chiesa del Carmine. “L’idea è quella di creare una comunità attiva, capace cioè di generare contenuti, relazioni, amicizie, prossimità”, spiega don Giuseppe Pani. “Papa Francesco ha riassegnato alle social network communities la condizione di vere e proprie comunità umane nelle quali vivere la prossimità”. “Il problema più grave nella comunità ecclesiale e nella società non è la crisi delle verità di fede, dei sacramenti”, continua il sacerdote responsabile del nuovo ufficio, “ma la ‘morte del prossimo’. Alla corruzione dell’amore contribuisce anche il criterio religioso e pastorale di una certa porzione di mondo cattolico: una certa religiosità emozionale e ‘devozionista’, focalizzata sul potere della soddisfazione affettiva, dimentica inevitabilmente il primato della sequela di Cristo, Signore delle relazioni”. “L’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria, cultura ed evangelizzazione digitale, voluto fortemente da monsignor Roberto Carboni”, continua don Pani, “intende rispondere a un preciso invito del Sinodo dei Giovani, che auspica l’istituzione di appositi organismi per la cultura e l’evangelizzazione digitale che promuovano l’azione e la riflessione ecclesiale in questo ambiente, con l’imprescindibile contributo di giovani”.

E proprio ai giovani si rivolge, in modo non esclusivo, il nuovo Ufficio. "L'approccio col mondo giovanile ci invita a non restare confinati nei nostri personaggi o ruoli acquisiti, nell'esercizio del solito menù teologico, nelle discussioni interminabili sui nostri errori di valutazione pastorale", spiega il responsabile don Pani. "Oggi non siamo più online oppure offline, ma onlife: un neologismo creato da alcuni pensatori per esprimere l'inestricabile intreccio tra vita reale e universo digitale". "Oggi 'essere digitali' non significa più esclusivamente abitare un mondo astratto e virtuale, non sta a indicare una modalità diversa da quella reale", conclude don Giuseppe Pani. "Dobbiamo evitare di disumanizzare il digitale; necessario, invece, creare un'umanità mediale, una spiritualità mediale".

