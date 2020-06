Sentinelle del Sinis, fino al 31 agosto volontari benvenuti a Cabras

Il direttore dell’Amp: “Ricevute 40 domande, ne attendiamo altre nei prossimi giorni”

Chi vorrà diventare una sentinella del Sinis potrà farsi avanti fino al 31 agosto. La scadenza del 3 giugno per la presentazione della domanda al Comune di Cabras non vale più: per tutta l’estate sarà possibile aderire al progetto di volontariato civico a tutela delle spiagge del Sinis.

La novità è stata annunciata dal direttore dell’Area marina protetta, Massimo Marras: “Finora sono giunte 40 domande, ma ne attendiamo altre nei prossimi giorni. Proprio per questo abbiamo prorogato i termini per la presentazione della domanda”. Proroga che in pratica è un benvenuto ai volontari senza limiti di tempo.

Lo scorso anno sul litorale del Sinis – circa 37 chilometri di costa – erano stati impegnati 10 volontari. Quest’anno le adesioni sono già quadruplicate. Il Comune e l’Area marina protetta chiedono la disponibilità per almeno 10 giornate, anche non consecutive, fra il 1° luglio e il 15 settembre.

Il progetto di volontariato civico “Sinis sentinels” risponde in modo strutturato alle esigenze di informazione e sensibilizzazione, a terra e per mare. In aggiunta al servizio di tutela delle spiagge, i volontari dovranno anche impegnarsi nel far rispettare ai bagnanti le regole di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19.

“Sinis sentinels”. La redazione del progetto “Sinis sentinels”, promosso e approvato dalla Giunta comunale di Cabras, è stata curata dall’Area marina protetta del Sinis, in collaborazione con l’associazione sportiva e di promozione sociale Sea scout e con l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità dell’ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche (IAS-CNR).

Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili sul sito del Comune di Cabras. È possibile rivolgersi anche agli uffici dell’Area marina protetta del Sinis, al numero 0873.391097.