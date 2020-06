Fiamme all’alba in una centralina Enel nel quartiere di Cuccuru ‘e Portu

Oggi si è visto che i tirmori erano fondati. Fortunatamente non ci sono stati gravi danni, grazie anche all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ma l’incendio avrebbe potuto coinvolgere qualche automobile parcheggiata nella via o peggio ancora estendersi alle abitazioni.

La centralina è sul marciapiede della via Su Componidori, addossata al muro di una delle villette a schiera, e la copertura da anni era in condizioni precarie. Più volte gli abitanti della zona avevano segnalato il problema e chiesto riparazioni, ma senza risultato.

Forse un corto circuito, causato dalla pioggia. Oggi a Oristano prima dell’alba – intorno alle 5,30 – una centralina dell’Enel ha preso fuoco in via Su Componidori, nel quartiere di Cuccuru ‘e Portu. Le fiamme sono state domate grazie a un intervento dei vigili del fuoco, ma i danni alla cabina sono stati gravi.

Fonte: Link Oristano





