La minoranza chiama, la maggioranza non risponde: mozioni bocciate

L’opposizione chiama al dialogo, ma la maggioranza non risponde e ieri sera in consiglio comunale le tre mozioni presentate proprio dai consiglieri di minoranza e discusse nella seduta in teleconferenza sono state bocciate. I consiglieri Efisio Sanna, Maria Obinu e Francesco Federico le hanno tentate tutte per trovare una minima disponibilità dalla maggioranza di centro destra, sostenuti anche dagli altri colleghi di opposizione, ma non c’è stato nulla da fare. Assente il sindaco Andrea Lutzu, dai banchi dell’esecutivo e da quelli della maggioranza di centrodestra è venuto un generale messaggio di apprezzamento verso la proposizione di argomenti di stretta attualità, ma poi anche la bocciatura: “proposte superate”.

E’ stato così per la mozione sugli sgravi fiscali e agli aiuti alle famiglie, che i consiglieri di opposizione chiedevano per affrontare l’emergenza coronavirus. “Il Comune ha già messo in atto diversi e validi interventi e comunque bisogna stare attenti ad evitare il default dell’amministrazione”, è stato il tenore delle risposte. Idem per il ripristino aree verdi: “Già si sta facendo o si sta per fare”.

La mozione dei consiglieri di opposizione sulla ripartenza di scuole e attività educative, sembrava potesse avere maggiore successo. La consigliera Maria Obinu si è persino lanciata in un generoso apprezzamento sull’azione dell’assessore Massimiliano Sanna. Il quale ha ricambiato. Ma al momento del voto, nulla. Bocciatura anche su questo in un clima di chiusura totale, rotto solo dalla voce isolata del consigliere dell’Udc Vincenzo Pecoraro che ha condiviso le argomentazioni dei consiglieri di opposizione.

Una chiusura rimarcata anche dalla decisione della stessa maggioranza di fare mancare il numero legale, quando all’ordine del giorno erano le altre mozioni del pacchetto predisposto dalle minoranze nelle scorse settimane per avviare un’azione di stimolo e non solo di critica, come ha evidenziato il capogruppo del Pd Efisio Sanna.

“Noi ci siamo Oristano”, commenta oggi il consigliere Francesco Federico. “Continueremo a portare il nostro contributo di proposte per la rinascita della nostra Città attendendo con pazienza segnali positivi di maturità politica da parte della maggioranza Lutzu”.

