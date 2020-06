Chiese aperte in estate per i turisti che arrivano in Sardegna Il messaggio di benvenuto dei vescovi sardi, che garantiscono lo svolgimento delle funzioni religiose

Chiese aperte per i turisti che sceglieranno la Sardegna come meta delle proprie vacanze. Nei giorni di riapertura del traffico da e per l’Isola anche per i passeggeri non residenti, l’Ufficio regionale per la pastorale del turismo della Conferenza Episcopale Sarda ha confermato l’impegno delle comunità ecclesiali della Sardegna a soddisfare “le necessità spirituali dei turisti, disponendo un servizio quotidiano e domenicale di celebrazione dell’Eucaristia”.

“Là dove sarà possibile, le chiese rimarranno aperte per la preghiera, un momento di riflessione, di raccoglimento e gratitudine”, spiega la nota firmata dal vescovo delegato regionale per il turismo, Ignazio Sanna, e dall’incaricato regionale per la pastorale del turismo, tempo libero e sport, don Ignazio Serra.