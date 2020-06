Repubblica: “Conte vuole candidarsi come senatore in Sardegna”

Il premier Giuseppe Conte candidato alle suppletive a Sassari, dove a novembre si voterà vota per il seggio di palazzo Madama libero dopo la scomparsa della senatrice del Movimento 5 Stelle Vittoria Bogo Deledda. La notizia è del notista politico Claudio Tito sul quotidiano Repubblica oggi in edicola.

Secondo il giornale di Molinari il premier mira a candidarsi al Senato per blindare il Governo e rafforzarsi cl sostegno della maggioranza giallorossa.





