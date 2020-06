Interventi di manutenzione alla rete idrica, possibili disagi martedì e mercoledì a Cagliari

Fenomeni di torbidità dell’acqua e cali di pressione potrebbero verificarsi in diverse zone dell’abitato cittadino martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2020, dalle 9 alle 17, a seguito di due interventi di manutenzione straordinaria che verranno effettuati da Abbanoa.

Nello specifico, gli operatori del gestore unico del servizio idrico interverranno nella camera di manovra del serbatorio – Gallerie Nuove di Monte Urpinu (martedì 9 giugno) e nella galleria dei serbatoi medi di San Vincenzo (mercoledì 10 giugno).

Eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati dai cittadini, direttamente al Call Center di Abbanoa, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, chiamando il numero verde 800.022.040 in modo da consentire le immediate azioni correttive.





