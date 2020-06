Cagliari: “Al Binaghi un percorso di guerra, rischioso arrivare al centro vaccinazioni”

Percorsi di guerra all’ospedale Binaghi. Centro per la vaccinazioni impossibile da raggiungere in sicurezza. La denuncia è del sindacato Fials.

“L’Ats ha deciso di dirottare la vaccinazione all’ospedale Binaghi e devo dire con successo e sta funzionando”, dichiara Paolo Cugliara, segretario Fials della Provincia di Cagliari, “ma c’è un problema: non si sa perché ma hanno ridotto l’asse stradale e non ci sono marciapiedi ed è difficilissimo raggiungere l’edificio. Oltretutto ora non si può parcheggiare all’interno dell’ospedale e non ci sono proprio i presupposti per camminare a piedi in sicurezza, disagi insostenibili soprattutto per i disabili e i genitori dei bimbi trasportati con le carrozzine. Diversi utenti sono rischiano l’incolumità fisica per mancanza di marciapiedi e di aree idonee. La viabilità è un percorso di guerra, chiediamo perciò”, conclude, “che la dirigenza medica si dedichi a garantire l’incolumità dei cittadini. Perché la disponibilità a garantire i servizi da parte del personale c’è. Mancano invece i modelli organizzativi”.