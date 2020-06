Massimiliano Cocco, da Samassi l’amico delle star: “Porto la Sardegna sempre con me”

Cosmopolita, con un bagaglio di esperienza non indifferente e ovunque vada il logo “Samassesi per il mondo” sventola sempre con lui. Lavora con i personaggi più celebri, sia nazionali che internazionali, ma nel suo cuore c’è sempre il piccolo paese d’origine del Medio Campidano. Si chiama Massimiliano Cocco l’amico delle stars, quarantenne di Samassi che, come tanti suoi compaesani, ha deciso di partire in cerca di un futuro più prospero. “È vero: Samassi e la sua gente li porto con me, sempre. Infatti uno degli slogan è ” vedere il mondo con occhi samassesi”. Alcuni, ma per fortuna non tutti – spiega Massimiliano Cocco – confondono questo mio modo di raccontare come esibizionismo, ma non è cosi. È più che altro aggregazione e dare esempio perché se si vuole, se si ha coraggio, si può fare tutto senza aver paura e senza l’appoggio di nessuno”. E Massimiliano Cocco lo sa bene. Partito da Samassi a Milano giovanissimo con 100 mila lire in tasca, è riuscito a realizzarsi nel mondo del lavoro. Ogni giorno, per lui è normale relazionarsi con i volti più amati dello spettacolo e della cultura. Si occupa di informatica aziendale e dietro le quinte dei più grandi eventi c’è sempre lui. Ha creato 4 anni fa un gruppo social “Samassesi per il mondo” con l’obiettivo di “far scoprire e riscoprire Samassi ai samassesi, a quelli che vivono fuori ma anche quelli che risiedono in paese”. Ogni anno, in estate, si organizza un raduno, “un modo per salutarci e stare insieme una sera per raccontarci, chiacchierare, cantare: insomma, tutto quello che accade nel gruppo di solito virtualmente, per una sera lo facciamo di persona”. “Samassesi per il mondo” ha ritrovato circa 3000 paesani: molti di loro vivono nei paesi europei ma anche in Australia, Ecuador, Panama, America, Canada, Sud Africa. “Ci seguono incuriositi e noi seguiamo loro! È un modo positivo per socializzare, per ritrovarci anche se siamo lontani. I personaggi noti li incontro in continuazione per lavoro e mi piace che chiunque veda una mia foto con loro pensi ‘potrei farlo pure io: anzi lo faccio’ e buttarsi nella mischia”.

Nel gruppo social sono presenti varie rubriche settimanali tra le quali #Sarragodu – il ricordo – foto di un posto o un avvenimento samassese; #IsFueddus – le Parole – Una parola in sardo quasi dimenticata; #SuSalluduVip – il saluto dei personaggi famosi – “due volte al mese posto un video nel quale un volto noto dedica un saluto ai samassesi. Mi diverto a coinvolgere questi personaggi e sono sempre gentili. Molti vogliono vedere le foto di Samassi e capire dove si trova e io gli fornisco queste informazioni”.