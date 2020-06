Paura in aeroporto ad Alghero: crolla un controsoffitto, finanziere ferito

L'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi se lo scalo fosse già pienamente operativo

ALGHERO. Una parte del controsoffitto della hall dell’aeroporto di Alghero ha ceduto oggi 4 giugno poco dopo le 18. Nell’incidente è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, un finanziere che è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto vigili del fuoco e operatori della società che gestisce l’aeroporto. Sono in corso le prime valutazioni per risalire alle cause dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se lo scalo fosse stato pienamente operativo. L’area è stata delimitata per consentire di svolgere tutte le verifiche e i controlli necessari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO