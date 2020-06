Il sindaco di Milano invitato a Olbia dal suo collega Nizzi

Dopo le polemiche sulle riaperture

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha invitato formalmente in Sardegna il collega di Milano Giuseppe Sala, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul passaporto sanitario anti-Covid.

“Le esternazioni di avversità apparse sulla stampa hanno fatto molto male a tutti noi che da sempre abbiamo come principio di vita fondamentale la sacra ospitalità sarda”, scrive Nizzi a Sala. “Alcune parole pronunciate in un periodo di tensione come quello che stiamo vivendo, hanno sicuramente avuto una rilevanza mediatica eccessiva e non rispondente ai valori di amicizia ormai consolidati delle nostre genti”.

“È nostro assoluto dovere mettere la parola fine a tutto ciò e alle devianze dei social network”, prosegue il sindaco di Olbia, rivolto a Sala. “Per questo, saremmo onorati, come amministrazione comunale, come olbiesi e come sardi, se volessi accettare il nostro invito e essere nostro gradito ospite ad Olbia, nell’auspicio di un incontro di rinnovata amicizia”.

Giovedì, 4 giugno 2020

