I numeri, tanto precisi quanto choccanti: “Diciassettemila attività che hanno la ragione sociale in città hanno chiuso dall’inizio del Coronavirus”. Il dato arriva dalla viva voce del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Abbiamo fatto un calcolo sulla base dei codici Ateco”. che fare? “Molto poco, come Comune possiamo agire sui tributi locali, il Governo ha le risorse e si può indebitare, è lui che ha la cosiddetta ‘potenza di fuoco’, per sostenere i settori servono politiche simili”, osserva Truzzu. Che tira le “orecchie” proprio a chi si trova a Roma: “Non sono un imprenditore, ma a sentire gran parte di coloro che fanno parte del mondo delle imprese le risorse sinora sono sulla carta. Molte dichiarazioni ma pochi fatti concreti. I soldi sarebbero già dovuti essere nelle tasche e nei conti delle aziende, per metterle in condizioni di ripartire con serenità. Trovare una soluzione tra tre o quattro mesi è tardi, i problemi ci sono oggi, anche perchè siamo passati da un’emergenza sanitaria ad una economica e sociale”.

Bene. Cioè, male. E l’amministrazione comunale del capoluogo sardo, per quanto possibile, prova a mettere qualche pezza: “Stiamo lavorando per cancellare la Tari dei mesi di chiusura delle attività e per ridurre le tasse dell’occupazione del suolo pubblico. Sugli affitti”, aggiunge Truzzu, “nel decreto rilancio c’è una soluzione, il credito di imposta. Noi ci siamo bloccati perchè avremmo dovuto dare diverse decine di milioni di euro”. Impossibile andarli a pescare dentro le casse di via Roma.

L'articolo Dramma commercio a Cagliari: “17mila aziende chiuse, quando arrivano i soldi del Governo?” proviene da Casteddu On line.