Paura a Cagliari, sfreccia con l’auto sui marciapiedi: uomo fermato dopo un inseguimento

Interminabili minuti di paura, nel pomeriggio, in pieno centro a Cagliari. Un uomo al volante di un’auto per cause ancora da chiarire, ha sfrecciato per tutta via San Lucifero, salendo con le ruote anche sopra i marciapiedi e, dopo aver attraversato l’incrocio con via Sonnino, ha proseguito sino a via Eleonora d’Arborea. Terrore per gli altri automobilisti e per i passanti, qualcuno ha chiamato le Forze dell’ordine e varie pattuglie della polizia Municipale si sono messe alla caccia dell’uomo, che è stato fermato, come confermano dal comando, dalle primissime indiscrezioni che arrivano, dopo un inseguimento. Una testimone, che era a bordo di un’auto guidata dal marito, racconta che “la macchina ci stava per venire addosso, l’altra auto è salita sul marciapiede e ha proseguito. Mi sono spaventata molto, alla fine della via la macchina, di colore grigio, si è fermata e ho visto scendere un ragazzo”.

