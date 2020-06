Sfigurata dal fuoco e poi indagata per omicidio: chiesta l’archiviazione per Valentina Pitzalis

Rimase sfigurata nel rogo del 2011 di Bacu Abis in cui morì il marito Manuel Piredda. E dal 2017 era indagata per omicidio dopo l’esposto dei parenti del marito. E oggi il pm ha chiesto l’archiviazione. Si attende ora la decisione del gip.

“Oggi è arrivata la notizia della richiesta di archiviazione da parte del Pm per quanto riguarda la assurda e ingiusta vicenda che mi ha vista indagata, negli ultimi tre anni, per omicidio e incendio doloso per quello che invece ho subito da parte di chi diceva di amarmi”, scrive su Facebook Valentina Pitzalis.

“Non è la fine, la parola ora passa al gip che deciderà se accogliere o meno questa richiesta. Sono felice ma attendo la chiusura definitiva di tutta questa vicenda, solo allora potrò essere serena. Nel frattempo vi ringrazio per l’affetto e la vicinanza che mi dimostrate ogni giorno. Vi amo”.