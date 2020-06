Mauro Tuzzolino confermato direttore del Flag Pescando

Incarico rinnovato dal Consiglio direttivo dell’associazione. Conferma anche per Idini come responsabile amministrativo

Mauro Tuzzolino è stato confermato come direttore dell’ Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale. L’incarico a Tuzzolino è stato rinnovato all’unanimità durante l’ultima seduta del Consiglio Direttivo dell’associazione che si occupa di progettare e realizzare interventi concreti per il miglioramento del settore della pesca. Come responsabile amministrativo finanziario è stato confermato Gianluca Idini. “I tre anni di lavoro del direttore e del RAF hanno coinciso con quelli, molto impegnativi e ambiziosi, della nascita della nostra Associazione” afferma il Presidente Alessandro Murana. “La struttura tecnica ha sempre svolto con grande responsabilità il suo compito, ed è riuscita a mantenere tutti gli obiettivi che gli erano stati preposti. Per questo motivo, dare continuità alla struttura è stata la scelta più naturale”.

“In questo momento complesso, sempre in bilico tra crisi e opportunità, è tempo da parte nostra di rinnovare con maggiore vigore l’applicazione e l’impegno professionale perché ci attende un ulteriore triennio di duro lavoro, per rafforzare, in sinergia con le associazioni di categoria e le realtà aziendali, il settore della pesca nel nostro territorio,” afferma il direttore Mauro Tuzzolino. “Ringraziamo il Consiglio direttivo per la fiducia e il supporto che ci ha sempre garantito, permettendoci di lavorare in un clima sereno e sempre stimolante”. Giovedì, 4 giugno 2020 L'articolo Mauro Tuzzolino confermato direttore del Flag Pescando sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano