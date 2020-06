Cagliari, una raccolta fondi per Antonello Spissu: “Aiutiamolo a riaprire il suo ristorante”

Una catena di solidarietà per un ristoratore che, dopo anni, ha dovuto chiudere la sua attività a Cagliari. La vicenda di Antonello Spissu, titolare de “I Mori” nel Corso Vittorio Emanuele, “distrutto anche dal Coronavirus, tre mesi chiuso e solo 600 euro dal Governo. Impossibile tenere aperto nel Corso pedonale e senza parcheggi, a 62 anni vorrei tanto continuare a lavorare” è stata letta da tantissime persone. Tra loro c’è anche Gabriele Lepori, 49enne di Dolianova, titolare di una ditta specializzata in coperture di tetti. Lepori ha organizzato una raccolta fondi, “su Facebook basta cercare ‘Tutti insieme per I Mori’, la pagina sarà attiva a breve” proprio per aiutare il 62enne che, negli ultimi sei anni, aveva aperto il locale nel Corso dopo tanti anni trascorsi nelle cucine di via Angioy: “Magari ho più problemi economici di lui ma mi dispiace che un imprenditore debba chiudere. Io la mia ditta non la chiuderò mai, nemmeno se non potrò più pagare le tasse, è una questione di orgoglio”.

“Ho letto che Spissu è una vita che fa il ristoratore, bisogna essere più umani e aiutare chi si trova in difficoltà. Mi sono preso a cuore la sua storia e voglio dargli, concretamente, una mano. L’ho già contattato per organizzarci in merito alla raccolta fondi. Chiunque volesse saperne di più, in piena trasparenza, può chiamarmi al +393270564463”.

