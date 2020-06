Nelle spiagge di Cagliari non si potrà fumare

“Tutelare le nostre spiagge, come elementi costitutivi della città, è assoluto interesse primario dell’Amministrazione, spiegano ancora al Comune di Cagliari. “A questa esigenza si aggiunge la necessità di proteggere la salute dei cittadini su una spiaggia che, durante la stagione estiva, è particolarmente frequentata. Anche alla luce della recente e drammatica emergenza sanitaria si è ritenuta indispensabile l’adozione iniziative di protezione sociale e di una più stringente regolamentazione del fumo, con riferimento agli spazi aperti frequentati anche dai soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza”.

