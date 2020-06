I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sanluri hanno arrestato Z.D., nato nel 1999, e la sua compagna, R.E. appena diciottenne. I due, nella loro abitazione, avevano allestito una serra di marijuana: i militari ne hanno sequestrato mezzo chilo, oltre a bilancini di precisione e soldi. I carabinieri, dopo aver bloccato l’uomo in strada, hanno perquisito l’abitazione: dentro c’erano 250 grammi di marijuana in sacchetti di plastica e in una delle stanze era stata ricavata una serra artigianale con 4 piante di cannabis alte 1 metro, munite di lampade, fertilizzanti, umidificatori e tutto l’occorrente di un laboratorio per la coltivazione e la produzione. Oltre al mezzo chilo prodotto lavorato, semilavorato e fresco, pronto alla vendita, sono finiti sotto chiave anche due bilancini digitali di precisione e circa duecento euro in banconote, che fanno presumere che i due fossero riferimento per lo spaccio a Sanluri.

Con gli arresti per detenzione e produzione di stupefacenti i carabinieri hanno posto termine agli affari della coppia. La coppia è finita ai domiciliari e, in mattinata, sono stati giudicati per direttissima presso il tribunale di Cagliari.

L'articolo Sanluri, realizzano in casa una serra di marijuana: coppia di fidanzati in manette proviene da Casteddu On line.