Cagliari, anche il Grig contro il coronavirus

In verità, siamo noi cittadini a voler ringraziare l’impegno, la professionalità, la dedizione con cui medici, infermieri, personale sanitario tutto hanno affrontato e affrontano un’emergenza sanitaria così grave e devastante per la difesa della collettività”.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus da quando è nato si occupa di ambiente e di tutela della salute pubblica, abbiamo, quindi, cercato di fare nel nostro piccolo la nostra parte per la difesa della salute della collettività: la mattina del 4 giugno abbiamo donato 30 broncoscopi Ambu di varia tipologia e 120 lame per Videolaringoscopio di diverse misure al Servizio di Anestesia e Rianimazione del Presidio ospedaliero “SS. Trinità” di Cagliari , struttura sanitaria individuata quale riferimento per il contrasto al coronavirus COVID 19 per la Sardegna centro-meridionale.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a