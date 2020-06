Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 52 furbetti nei guai in Sardegna

Un ulteriore soggetto è risultato invece indebitamente percettore in quanto nella richiesta per l’ottenimento della misura assistenziale aveva omesso di indicare che nel proprio nucleo familiare un componente era già beneficiario.

I Finanzieri della 2^ Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività finalizzate al monitoraggio e al controllo della spesa pubblica, hanno sottoposto a verifica le condizioni legittimanti la fruizione del “Reddito di Cittadinanza” in capo ai soggetti beneficiari. Tale misura di welfare, come noto, spetta in presenza di concomitanti circostanze, autocertificate dal richiedente e volte a dimostrare non solo la propria condizione di difficoltà economico-reddituale, ma anche quella dei componenti il nucleo familiare di appartenenza.





