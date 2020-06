Cagliari, la musica ai tempi del Covid: al Lirico le prove tra le barriere in plexiglass

Coristi e orchestrali separati da barriere in plexiglass. In vista dei prossimi appuntamenti musicali (prima in streaming sul web, poi finalmente all’aperto col pubblico), l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari vanno avanti con le prove.

Si lavora massima sicurezza, come imposto dai protocolli, “ma soprattutto con l’entusiasmo, l’energia e la brillantezza di sempre. La musica, la vera “padrona di casa”, è tornata a risuonare nelle sale e negli spazi del Lirico”.