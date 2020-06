Il Servizio di diabetologia trasloca e lascia l’ospedale: solo urgenze

Come funzionerà il presidio dell’Assl di Oristano

L’Assl ha disposto il trasferimento del servizio di Diabetologia di Oristano dall’ospedale San Martino al Poliambulatorio di via Michele Pira (terzo piano). Lo ha fatto per garantire il riavvio dei servizi sanitari in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione del nuovo Coronavirus.

Nel corso di questa settimana, per consentire ai tecnici e agli operatori sanitari di riorganizzare l’attività nella nuova sede, il servizio di Diabetologia sarà raggiungibile telefonicamente, chiamando il numero 0783.317555, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00.

A partire dalla prossima settimana il servizio tornerà operativo per le urgenze, così come previsto dalle norme anticovid e questo numero di telefono e questi orari faranno da riferimento per contattare il personale sanitario, al quale, avverte, l’Assl, sarà opportuno rivolgersi, prima di recarsi in ambulatorio, per concordare un appuntamento.

“Chi – anche in assenza di urgenza – avesse bisogno di informazioni in merito al Servizio di Diabetologia, rimarca ancora l’Assl di Oristano, è pregato di non recarsi al Poliambulatorio, ma di contattare telefonicamente gli operatori al numero 0783.317555”.

L’ambulatorio del piede diabetico, invece, continuerà ad essere operativo al piano terra dell’ospedale San Martino, nei consueti giorni e orari d’apertura.

I pazienti ai quali è stata prenotata una visita programmata sospesa a causa dell’emergenza Covid, spiegano ancora dall’Assl di Oristano, sono stati, in questo periodo, e continueranno ad essere contattati telefonicamente dagli operatori del Servizio di Diabetologia per un monitoraggio a distanza e per ricevere le consulenze del caso, così come continueranno ad essere seguite per via telematica le donne a cui è stato diagnosticato il diabete gestazionale.

L’Assl ricorda, infine, che i piani terapeutici in scadenza o scaduti, sia per i farmaci che per il materiale sanitario (strisce per la misurazione della glicemia, lancette pungidito e aghi), sono automaticamente prorogati fino al 31 agosto prossimo, come previsto dal recente provvedimento dell’Aifa. Prorogata sempre fino al 31 agosto la validità delle patenti.

