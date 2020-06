“Non moriremo di Covid-19 ma di…”: sit-in difesa della sanità pubblica sabato a Cagliari

Sabato 6 giugno alle ore 11:00 davanti alla Direzione Generale dell’ ATS di Sassari in Piazza Fiume, 1, il movimento popolare sardo Caminera Noa chiama una mobilitazione in difesa della sanità pubblica.



“Visto il perdurare del blocco dei controlli programmati e di prevenzione da parte della Direzione Generale dell’ATS Sardegna, una situazione che mette in grave pericolo la vita di numerosi malati di gravi patologie croniche (Tumore, Infarto, Dialisi, blocco renale, diabete, etc) chiama un SIT-IN di protesta aperto alla partecipazione di persone, movimenti, associazioni e partiti che potranno portare il loro contributo per rilanciare il diritto ad una sanità pubblica di qualità per tutti e per tutte” scrive il movimento in una nota.

“I partecipanti indosseranno mascherine e si terranno alla distanza di sicurezza prevista dalle norme anti Covid-19”.

