La bellissima notizia a Pula, nessun caso di positività al covid-19

Una bellissima notizia, la più attesa sicuramente. Pula non registra più nessun caso di positività al covid-19. Ad annunciarlo è la sindaca Carla Medau. “L’ATS ci ha comunicato che anche gli ultimi due nostri concittadini, asintomatici positivi al Covid19, hanno finalmente sconfitto il virus.

Da oggi la nostra cittadina è finalmente libera dal Covid-19 fino a nuovo eventuale tracciamento con test sierologici e tamponi.

Siamo pronti a ripartire più forti di prima, pronti ad affrontare la stagione estiva con metodo e sicurezza, ma è fondamentale non abbassare la guardia.

Vi chiedo di ricordare – raccomanda la sindaca – sempre di utilizzare la mascherina dove necessario, di rispettare il distanziamento personale e di igienizzare le mani e le superfici continuamente”. Immancabili gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale: “ai nostri concittadini, che hanno sopportato la quarantena dal 3 Aprile, con tutta l’Amministrazione, porgiamo i migliori auguri di buona vita”.





