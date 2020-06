Volete imbarcarvi per la Sardegna? Ecco il modulo: caro turista, dichiara che non hai i sintomi del Covid. Dalla perdita del gusto e dell’olfatto sino a episodi di diarrea: ecco cosa bisogna sbarrare nel modulo di autocertificazione per sbarcare nell’Isola, schedati per le vacanze. Si o no, hai dolori muscolari? Insomma bisogna dichiarare di stare bene, sotto la propria responsabilità. Alla fine la Regione, dopo essersi battuta a lungo per il passaporto sanitario, si è in parte dovuta arrendere alla libera circolazione. Ma per proteggere l’Isola dal rischio di nuovi contagi, la nuova ordinanza di Solinas parla chiaro: questo il modulo da compilare, nei dettagli. Per una vacanza sicura nell’Isola Covid Free.

