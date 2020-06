Pulizie degli spazi pubblici a Cabras e a San Salvatore

È stato completato oggi il lavoro del taglio dell’erba e di rimozione dei rifiuti all’interno del villaggio di San Salvatore. Domani mattina verrà ultimata la porzione di terre di pertinenza che affaccia sulla provinciale. Gli interventi nel comune di Cabras e in tutto il territorio di pertinenza proseguono senza sosta. Lo fa sapere in una nota l’Amministrazione.

“Rispetto allo scorso anno, in cui abbiamo operato in modo puntuale sulla stagione”, dichiara il sindaco Andrea Abis, “quest’anno, ai ritardi dipendenti dall’emergenza sanitaria, si aggiunge una dotazione organica più ristretta”.

“Gli operai di lavoRAS e Reis”, prosegue il sindaco Abis, “non possono essere ancora impiegati. Stiamo operando con gli operai comunali in servizio. Percorrere la via alternativa degli affidamenti esterni inciderebbe pesantemente sul bilancio. Certo è che questo è un anno particolare e i tempi tecnici di intervento sono più lunghi per tutti, dal momento che gli stessi interventi sono iniziati più tardi. Inoltre giocare d’anticipo in questa materia non rende, perché l’erba ricresce. Servirebbe un esercito per intervenire periodicamente e garantire comunque il mantenimento, specialmente in un territorio vasto come Cabras”.

“Noi”, conclude Andrea Abis, “garantiamo un intervento periodico di questo tipo all’interno dell’abitato e agiamo in base a un programma, al quale abbiniamo la tempestività negli interventi urgenti. Come è normale per la materia di cui si tratta, il lavoro è in costante aggiornamento. Accogliamo la stagione che verrà con grande impegno, anche in questo settore”.

Mercoledì, 3 giugno 2020

