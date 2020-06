Cagliari, incontro in Prefettura: misure di controllo nelle spiagge per evitare assembramenti

Nell’occasione, è stato altresì espresso l’auspicio che si possa addivenire alla adozione di un protocollo unico regionale che preveda linee guida omogenee per quanto attiene alla fruizione delle spiagge, cui possano fare riferimento tutti i Comuni dell’Isola per declinare, in sede locale, conseguenti puntuali misure organizzative e mirate attività di prevenzione e controllo.

Questa mattina il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi in videoconferenza, cui sono intervenuti il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il Comandante della Capitaneria di Porto nonché i Sindaci dei Comuni costieri della Provincia del Sud Sardegna: Arbus, Calasetta, Carloforte, Castiadas, Domus de Maria, Iglesias, Muravera, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Teulada, Villaputzu e Villasimius.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a