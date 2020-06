I lavoratori dei cantieri LavoRaS per la raccolta del micro-amianto?

“Abbiamo chiesto ai dirigenti la possibilità di formare dei lavoratori che possano occuparsi del micro-amiato”, ha spiegato il presidente della Commissione, Lorenzo Pusceddu. “O in alternativa di cercare all’interno delle liste già formate alcuni lavoratori già competenti in materia, che sappiamo esserci”.

I lavoratori dei cantieri LavoRaS potrebbero essere impiegati per la raccolta del micro-amianto dei privati oristanesi. È la proposta emersa stamattina durante la riunione della Commissione Ambiente del Comune di Oristano, che già la scorsa settimana aveva avanzato l’ipotesi di un accordo su prezzi calmierati per le bonifiche.

L’estromissione delle Commissioni aveva creato diverse polemiche, culminate con una mozione della minoranza in Consiglio comunale. “A questo proposito”, commenta Pusceddu, “mi sarei aspettato stamattina in aula la presenza del capogruppo del Pd Sanna e della consigliera Cadau, che è anche componente della Commissione”.

Tra le richieste avanzate ai dirigenti presenti alla riunione anche la possibilità di accelerare i tempi per la predisposizione dei progetti. “La scadenza è il prossimo 31 luglio e quest’anno vorremo poterli visionare anche noi in Commissione, per dare un apporto”, spiega il presidente Pusceddu, ricordando come lo scorso anno abbiano lavorato alla realizzazione dei progetti solo la Giunta e gli uffici comunali.

Fonte: Link Oristano





