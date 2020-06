Alexander Burger: che bella novità e che bella sfida!

E’ una doppia sfida quella che lancia da Oristano il gruppo Alexander Burger: punto di riferimento da ormai un decennio nel settore della ristorazione e del fast food, con le affermate attività all’interno del centro commerciale Porta Nuova, rilancia, rinnovando proprio il locale del centro commerciale e affrontando questa importante intrapresa nel delicato momento della ripartenza con la Fase 2 dell’Emergenza coronavirus.

Da domani al piano terra di Porta Nuova uno spazio elegante e accogliente, ripensato anche sulla scorta delle nuove esigenze di sicurezza sanitaria, ideale per guastare squisite pietanze e gustosi panini e hamburger, facendo una piacevole pausa di metà giornata, ma non solo. E’ l’ideale anche per una colazione o un dessert, grazie all’ottima caffetteria; può essere utilizzato per feste private o riunioni aziendali in sala riservata; inoltre dispone di baby park, wi-fi free, servizio tv e bagni privati.

Alexander Burger, conferma anche la formula self service e assicura un’eccellente gastronomia e un servizio catering.

“Dopo soli dieci anni di attività, nonostante il brutto periodo che si sta attraversando”, afferma Mariolino Raggio, amministratore delegato della Alexander Burger, “abbiamo avuto il coraggio di rinnovarci e di dare un nuovo look al nostro locale, e visto che Alexander Burger è un marchio registrato, questo sarà il nostro brand per nuove aperture in franchising”.

“Per noi la qualità è tutto e la inseguiamo, apprendiamo e interiorizziamo quotidianamente interagendo con clienti, fornitori, dipendenti e tutti gli amici che abbiano il piacere di condividere quest’avventura”, afferma ancora Mariolino Raggio “Le figure chiave per il successo del nostro marchio vengono formate e aggiornate costantemente con corsi specializzati e mirati a una continua crescita personale e professionale. E’ questo l’unico modo per creare un gruppo dinamico e motivato dalla stessa filosofia”.

Il piacere dell’ospitalità, l’amore per i dettagli, la continua ricerca della qualità, l’orgoglio e il senso di appartenenza sono gli ingredienti speciali che impreziosiscono il gruppo Alexander Burger.

Contatti: Alexander Burger srl, Centro commerciale Porta Nuova, via Cagliari, Oristano. Telefono e fax 0783 35 87 58. E mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Pagina Facebook Alexandercafe

Mercoledì, 3 giugno 2020

